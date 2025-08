Cincinnati al via: sfida annunciata Sinner-Alcaraz 

Scatta oggi il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, che vede il ritorno di Jannik Sinner Carlos Alcaraz, primi due giocatori del mondo. L’altoatesino è campione uscente ed entrerà in scena al secondo turno, sabato o domenica contro il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva (78 Atp) e qualificato. Carlos Alcaraz attende il vincitore del match di primo turno tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur. A proposito di italiani, possibile derby al secondo turno, dove Lorenzo Musetti attende uno tra Matteo Arnaldi e il francese Benjamin Bonzi. Direttamente ai trentaduesimi anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

Sul versante femminile, dopo il bye iniziale, Jasmine Paolini potrebbe incrociale la greca Maria Sakkari, mentre Lucia Bronzetti trova al primo turno la cinese Lin Zhu.

In Canada

Due americani da una parte, due russi (uno di passaporto tedesco) dall’altra: le semifinali di ieri notte hanno indicato i finalisti del Masters 1000 di Toronto. Taylor Fritz (n. 5 Atp) aveva in precedenza battuto in due set il russo Andrey Rublev (6-3, 7-6) e ha trovato Ben Shelton (n. 7) che aveva superato per 6-3, 6-4 l'australiano Alex De Minaur (n. 8). L'altra semifinale ha visto di fronte il tedesco Alexander “Sascha” Zverev e il russo Karen Khachanov. A Montreal, dalla mezzanotte, la stella nascente canadese Victoria Mboko (neanche 19 anni, 85 Wta) affronterà nella prima semifinale del Wta 1000 la kazaka Rybakina Elena Rybakina (12); a seguire la partita tra la danese Clara Tauson e la giapponese Naomi Osaka che avevano superato rispettivamente la statunitense Madison Keys (n. 8) e Elina Svitolina (n.13) per 6-2, 6-2.

Scommesse e minacce

Dopo quest’ultimo match l'ucraina ha postato sui social un messaggio contro gli scommettitori dopo aver ricevuto una valanga di minacce e insulti per la sconfitta. Non è il primo caso. Un rapporto pubblicato a fine giugno da Wta e Itf sugli abusi online mostra che nel 2024 458 tenniste sono state prese di mira da oltre 8.000 commenti e post offensivi e che il 40% proveniva da scommettitori arrabbiati. Il fenomeno è quindi in crescita.

