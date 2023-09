Nella battaglia hi-tech con gli Usa ora Pechino non risparmia neppure la Apple, finora trattata coi guanti perché ha in Cina la più grande fabbrica al mondo e assume milioni di cinesi per assemblare i suoi telefoni. Il Dragone ha vietato ai funzionari governativi gli iPhone, insieme ad altri telefonini di marche straniere non meglio precisate, come ha rivelato il Wall Street Journal. Apple ha già accusato il colpo a Wall Street, dove ha perso oltre il 3%.