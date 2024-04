Cina, subito caccia alla pole 

Una Ferrari più forte e più vicina alla Red Bull dopo un avvio di campionato che ha messo in evidenza come la Rossa sia ormai la seconda forza del campionato dopo essersi messa alle spalle i problemi del 2023. Ne sono convinti gli uomini di Maranello che nel Gran Premio di Cina, a partire da Charles Leclerc, si aspettano di ridurre ancora il gap con la scuderia di Max Verstappen: «Credo che in gara saremo più vicini alla Red Bull, però vediamo», ha azzardato il pilota monegasco in conferenza stampa a Shanghai. «È passato tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo corso qui. Ho visto che la pista è stata ridipinta... Ma dovremo soprattutto vedere come si comporterà la vettura e quali saranno le limitazioni principali in gara. Però sulla carta dovremmo essere più vicini a loro». Secondo Leclerc, comunque la Red Bull resta favorita anche su un circuito dove la Formula 1 torna dopo quattro anni di assenza, con tutte le incognite che questo comporta: «Il livello di fiducia è stabile da inizio stagione e questa è una pista dove possiamo essere più forti rispetto a Suzuka, però approcceremo al weekend allo stesso modo». Le prime prove libere si sono disputate all’alba, ma già alle 9.30 italiane cominceranno (in diretta su Sky Sport) le qualifiche per la prima gara Sprint della stagione, in programma domani alle 5. Sempre domani, in programma alle 9 le qualifiche per il Gp della Cina, domenica alle 9.

Sfida interna

Il monegasco ha intenzione anche di reagire dopo due tappe che sono state più favorevoli a compagno di squadra, Carlos Sainz: «Lui è stato più forte nelle ultime due gare», ammette, sottolineando che «sta a me lavorare, soprattutto nella fase di qualifica, che di solito è un punto di forza». Lo spagnolo, intanto, è impegnato anche nella ricerca di un sedile per il 2025 e alle domande in merito risponde come due settimane fa: «Posso dire che ho parlato con tutte le squadre ma ancora non c'è una direzione, tutte le opportunità sono aperte. Certo», spiega, «non voglio passare l'anno in questo modo ma punto anche ad una soluzione che mi permetta di vincere». E Sainz esprime così anche il suo rammarico per dover lasciare la Ferrari quando «il progetto comincia a dare i suoi frutti. Facciamo meglio come squadra, mi fido di più della macchina. Questo mi rende molto felice per quest'anno, ma anche triste che non possiamo continuare insieme». Uno dei possibili approdi dello spagnolo è la Sauber, team non di prima fascia ma che a breve sarà acquistato al 100% dall'Audi in vista del debutto nel 2026 in F.1 del marchio del colosso Volkswagen.

