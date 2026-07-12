CINA RIMONTATA, L’ITALIA è SECONDA 

Ancora una vittoria, la quinta consecutiva, per l'Italia di Julio Velasco nella Volleyball Nations League femminile. A Hong Kong le azzurre battono in rimonta la Cina, chiudendo al tiebreak - così come sabato contro il Canada - un match lungo e faticoso (25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12) e si portano al secondo posto in solitaria nella classifica, alle spalle degli Stati Uniti che hanno regolato il Brasile. Le azzurre non faranno rientro in Italia ma si trasferiranno già oggi nella vicina Macao dove godranno di un minimo di riposo prima di iniziare a preparare le Finals in programma dal 22 al 26 luglio. Avversaria nei quarti di finale sarà l’Olanda, sconfitta ieri per 3-0 dalla Serbia a Belgrado. Per l’Italia una grande giornata, con il doppio trionfo delle azzurrine agli Europei Under 18 e a quelli Under 22.

La partita

Top scorer dell'incontro Ekaterina Antropova, con 27 punti, 3 punti per la narboliese Alessia Orro, ancora titolare e per tutta la durata del match. Nell’ultima della Pool 8 Velasco ha schierato lo starting six tipo della week: Orro in palleggio, Antropova opposto, Fahr e Danesi al centro, Sylla e Nervini schiacciatrici, e Fersino libero. La squadra italiana ha sofferto (soprattutto a muro) la motivazione della squadra di casa, che dopo aver perso il primo si è presa di forza secondo e terzo set, portandosi sul 2-1 prima di subire il ritorno dell’Italia.

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