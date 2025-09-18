Cina, per Berrettini un rientro amaro 

Che il rientro non sarebbe stato facile si sapeva. Matteo Berrettini è tornato in campo a quasi tre mesi dalla sconfitta di Wimbledon, per affrontare sul cemento di Hangzhou il ceco Dalibor Svrcina (99 Atp). Il romano, inevitabilmente ancora molto falloso, ha ceduto per 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezza.

Sempre in Cina, ma a Chengdu (250, cemento), Lorenzo Sonego (44 del mondo) si è imposto per 4-6, 6-3, 61 sull’argentino Juan Manuel Cerundolo (72 Atp) ed è atteso dall’americano Marcos Giron (50).

A Shenzhen, in Billie Jean King Cup, dove è campione uscente, l’Italia guidata da Tathiana Garbin torna in campo oggi alle 11 per la semifinale contro l'Ucraina, che nei quarti di finale ha superato la Spagna e che può contare sull'esperienza e il talento di giocatrici come l'ex top 10 Elina Svitolina - due volte campionessa degli Internazionali d'Italia - e della classe 2002 Marta Kostyuk. Diretta in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX. Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno dimostrato carattere rimontando i rispettivi match contro le padrone di casa e sono chiamate a ripetersi, con Lucia Bronzetti come alternativa. In caso di parità nei singolari, toccherà al doppio. Garbin può contare sulle olimpioniche Errani-Paolini.

