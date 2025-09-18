VaiOnline
Tennis.
19 settembre 2025 alle 00:17

Cina, per Berrettini un rientro amaro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che il rientro non sarebbe stato facile si sapeva. Matteo Berrettini è tornato in campo a quasi tre mesi dalla sconfitta di Wimbledon, per affrontare sul cemento di Hangzhou il ceco Dalibor Svrcina (99 Atp). Il romano, inevitabilmente ancora molto falloso, ha ceduto per 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezza.

Sempre in Cina, ma a Chengdu (250, cemento), Lorenzo Sonego (44 del mondo) si è imposto per 4-6, 6-3, 61 sull’argentino Juan Manuel Cerundolo (72 Atp) ed è atteso dall’americano Marcos Giron (50).

A Shenzhen, in Billie Jean King Cup, dove è campione uscente, l’Italia guidata da Tathiana Garbin torna in campo oggi alle 11 per la semifinale contro l'Ucraina, che nei quarti di finale ha superato la Spagna e che può contare sull'esperienza e il talento di giocatrici come l'ex top 10 Elina Svitolina - due volte campionessa degli Internazionali d'Italia - e della classe 2002 Marta Kostyuk. Diretta in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX. Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno dimostrato carattere rimontando i rispettivi match contro le padrone di casa e sono chiamate a ripetersi, con Lucia Bronzetti come alternativa. In caso di parità nei singolari, toccherà al doppio. Garbin può contare sulle olimpioniche Errani-Paolini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi