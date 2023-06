Cina e Stati Uniti, avanti piano 

Pechino. Parola d'ordine: stabilizzazione. Dopo la missione di Antony Blinken in Cina e l'incontro con il presidente Xi Jinping, nei rapporti tra Washington e Pechino non c'è stata una svolta, soprattutto sui temi più delicati come Taiwan e la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ma, attraverso qualche piccola concessione da entrambe le parti, le due superpotenze hanno concordato sulla necessità di gestire in modo responsabile le relazioni arrivate, con la crisi dei palloni-spia, a un livello di instabilità pericoloso per tutti.

«Stabilizzare i rapporti»

Blinken, primo segretario di Stato americano a sbarcare a Pechino in cinque anni dopo il falco Mike Pompeo, è stato accolto con tutti gli onori dal leader di Pechino nella Grande Sala del Popolo, l'iconico palazzo in piazza Tienanmen di solito riservato ai ricevimenti per i capi di Stato. Al termine del colloquio di 35 minuti, Xi ha parlato di «progressi» e «terreno comune», auspicando che la visita del capo della diplomazia Usa, cancellata a febbraio a causa del balloon-gate, possa contribuire a una «stabilizzazione» dei rapporti.

Anche il segretario di Stato Usa ha espresso soddisfazione per una conversazione «franca, sostanziale e costruttiva», sottolineando come «la diplomazia diretta» sia il modo migliore per «difendere gli interessi americani» e gestire «la concorrenza in modo responsabile». Da quanto però hanno riferito funzionari del dipartimento di Stato americano sulla conversazione a porte chiuse, i nodi rimasti irrisolti sono molti. Innanzitutto il conflitto tra Mosca e Kiev.

La guerra in Ucraina

Secondo Blinken gli Stati Uniti, e altri Paesi, avrebbero avuto rassicurazioni dalla Cina che «non sta fornendo e non fornirà» armi alla Russia. Tuttavia Xi non ha affatto condannato l'amico Vladimir Putin per l'invasione e resta il rischio che gli equipaggiamenti militari possano arrivare alle forze di Mosca da aziende private cinesi. Poi il tema di Taiwan. La Cina non si è mossa dalla posizione ufficiale: non c'è spazio per «compromessi o concessioni».

Il segretario di Stato americano da parte sua non si è limitato a ribadire che Washington continua a sostenere la politica dell'Unica Cina ma ha dichiarato esplicitamente che non «sostiene l'indipendenza dell'isola». Tuttavia ha avvertito Pechino che gli Stati Uniti monitorano da vicino le sue «azioni provocatorie nello Stretto» e ne sono fortemente preoccupati.

