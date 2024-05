Cina e Russia sfidano l’ordine golbale Usa 

Pechino. La Cina e la Russia rafforzano l’asse anti-Usa, legati dalla comune avversione al modello democratico occidentale. Il leader del Cremlino Vladimir Putin è atterrato in piena notte a Pechino con il dossier Ucraina sottobraccio e la richiesta di sostegno allo sforzo bellico. Si è presentato ore dopo su Piazza Tienanmen con la limousine Aurus Senat, blindata e orgoglio della produzione made in Russia: ad attenderlo, alla porta est della Grande sala del popolo, ha trovato l’amico Xi Jinping. Poi, due ore e mezza del bilaterale numero 43 in poco più di 10 anni, a dimostrare il legame tra i due leader: 240,1 miliardi di dollari di interscambio record nel 2023, regolato per il 90% in yuan e rubli a danno del dollaro, a coprire il passaggio di tecnologia a duplice uso decisiva per la macchina militare russa. I due leader hanno annunciato la volontà di approfondire i legami militari ed economici, riflettendo una partnership strategica - rafforzata da 11 accordi inter-governativi e da una dichiarazione ad hoc - volta a sfidare l’ordine globale guidato dagli Stati Uniti dopo colloqui “calorosi e camerateschi”, con Xi che ha descritto la loro amicizia come “eterna” e modello di relazioni internazionali.

