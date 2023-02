Cina contro gli Usa  «Palloni spia inviati nei nostri cieli»  

«Abbiamo stabilito che Pechino ha un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all'esercito cinese», ha sottolineato assicurando che l'amministrazione Biden, «sta studiando il programma con attenzione». Secondo la valutazione di Washington, inoltre, «palloni-spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati». Nel frattempo, negli ultimi giorni il Pentagono ha identificato e distrutto altri tre «oggetti volanti» - su Alaska, Canada e lago Huron, in Michigan - dei quali tuttavia si sa ancora molto poco. Nell'attesa di avere maggiori informazioni, il capo del North American Aerospace Defense Command, il generale Glen VanHerck, ha mandato in tilt i social media con una dichiarazione sulla possibile origine extraterrestre dei velivoli.

A una settimana dall'abbattimento del pallone cinese al largo della South Carolina, Pechino contrattacca accusando Washington di aver inviato lo stesso tipo di congegni spia nei suoi cieli più di dieci volte dal gennaio 2022. Il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, intima agli Stati Uniti di «cambiare rotta e fare introspezione invece di diffamare la Cina». Un'accusa, quella di Pechino a Washington, respinta con fermezza dalla Casa Bianca. «Non c'è nessuna nostra attività di sorveglianza nei cieli cinesi», ha messo in chiaro il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby, respingendo al mittente le insinuazioni.

Washington . Tra Stati Uniti e Cina volano palloni e accuse di spionaggio che soffiano sul fuoco, già alto, della tensione tra le due superpotenze. E mentre nella terra di X-Files ed E.T. il mistero degli “oggetti volanti non identificati” ha iniziato ad alimentare ogni sorta di speculazione - tanto che la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che non è imminente lo sbarco degli alieni sulla terra - i repubblicani attaccano Joe Biden.

Washington . Tra Stati Uniti e Cina volano palloni e accuse di spionaggio che soffiano sul fuoco, già alto, della tensione tra le due superpotenze. E mentre nella terra di X-Files ed E.T. il mistero degli “oggetti volanti non identificati” ha iniziato ad alimentare ogni sorta di speculazione - tanto che la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che non è imminente lo sbarco degli alieni sulla terra - i repubblicani attaccano Joe Biden.

Il contrattacco

A una settimana dall'abbattimento del pallone cinese al largo della South Carolina, Pechino contrattacca accusando Washington di aver inviato lo stesso tipo di congegni spia nei suoi cieli più di dieci volte dal gennaio 2022. Il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, intima agli Stati Uniti di «cambiare rotta e fare introspezione invece di diffamare la Cina». Un'accusa, quella di Pechino a Washington, respinta con fermezza dalla Casa Bianca. «Non c'è nessuna nostra attività di sorveglianza nei cieli cinesi», ha messo in chiaro il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby, respingendo al mittente le insinuazioni.

I sospetti su vasta scala

«Abbiamo stabilito che Pechino ha un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all'esercito cinese», ha sottolineato assicurando che l'amministrazione Biden, «sta studiando il programma con attenzione». Secondo la valutazione di Washington, inoltre, «palloni-spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati». Nel frattempo, negli ultimi giorni il Pentagono ha identificato e distrutto altri tre «oggetti volanti» - su Alaska, Canada e lago Huron, in Michigan - dei quali tuttavia si sa ancora molto poco. Nell'attesa di avere maggiori informazioni, il capo del North American Aerospace Defense Command, il generale Glen VanHerck, ha mandato in tilt i social media con una dichiarazione sulla possibile origine extraterrestre dei velivoli.

Le rassicurazioni

«Al momento non si può escludere nulla, per questo li stiamo chiamando oggetti e non palloni», ha dichiarato, accendendo la fantasia degli appassionati di Ufo tanto che la Casa Bianca, tra il serio e il faceto, ha dovuto rassicurare gli americani che, «non vi è alcun segno di attività aliena o extraterrestre relativa agli oggetti non identificati» abbattuti dal Pentagono nei giorni scorsi. Dalle poche notizie trapelate finora è emerso che gli ultimi tre oggetti abbattuti sono grandi quanto delle auto mentre il pallone spia-cinese equivale alle dimensioni di tre autobus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata