Cina, cadono Sonego, Darderi e Nardi, oggi tocca a Musetti 

Inizia con tre sconfitte la trasferta dei tennisti italiani nel Continente asiatico. Nell'Atp 250 di Chengdu, il torinese Lorenzo Sonego, numero 50 della classifica mondiale e accreditato della sesta testa di serie, è stato eliminato in due set (6-4, 7-5) dal giapponese Taro Daniel (90 Atp). In tabellone ci sono anche il carrarino Lorenzo Musetti (19 Atp e numero 1 del seeding), che esordisce oggi nel secondo turno contro il vincente del match tra l'australiano Christopher O'Connell (75 Atp) e il russo Pavel Kotov (61 Atp), e il ligure Fabio Fognini (79 Atp) che oggi affronta il russo Roman Safiullin (numero 8 del torneo e 56 al mondo). Doppio ko azzurro nell'Atp 250 di Hangzhou. L'italiano di Villa Gesell Luciano Darderi (numero 5 del tabellone e 41 Atp) si è fatto sorprendere in due set (6-3, 6-4) dalla vecchia volpe Mikhail Kukushkin (37enne russo naturalizzato kazako, 112 Atp), mentre il pesarese Luca Nardi (87 Atp) non è riuscito a contrastare il magiaro Fabian Marozsan (49 Atp), che si è imposto 6-0, 6-2. In lizza anche il mancino bustocco Mattia Bellucci (108 Atp), che oggi prova a superare il russo Aslan Karatsev (115 Atp).

Carboni nei quarti

Prosegue la cavalcata di Lorenzo Carboni nel primo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village dalla Forte Village Sports Academy. L'algherese (916 Atp) ha regolato 6-4, 6-0 negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 Federico Iannaccone e ora sfiderà per un posto in semifinale il davisman polacco Daniel Michalski (375 Atp), numero 4 del tabellone e decisamente a suo agio su questi campi, avendo vinto un torneo nel 2022 e ben tre l'anno scorso.



RIPRODUZIONE RISERVATA