Cin cin di fine anno con gli artisti del Guglielmo Hotel 

Prosegue a Sassari allo Spazio Tev in via De Martini 5 il calendario dello spettacolo di circo teatro contemporaneo Guglielmo Hotel. L’avventura, coprodotta dal Circo Krom e dalla storica compagnia Theatre en vol, è partita il 21 dicembre e andrà avanti fino al 6 gennaio.

Per la serata di oggi, alle 21 il Guglielmo Hotel porterà in scena lo spettacolo invitando il pubblico a trattenersi per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno e condividere una serata di divertimento, musica e convivialità. Prenotazioni obbligatorie al 3282984086.

Per la serata di domani lo staff dell’albergo circense prenderà un meritato giorno di riposo, ma il tendone si animerà di magia dalle 18 con lo spettacolo per famiglie del Circo Krom, dove uno spericolato clown greco si dividerà tra equilibrismo e acrobatica su corde, facendo sorridere grandi e piccini con divertenti numeri di giocoleria e animazione. Il numero per le prenotazioni resta invariato 3282984086. L’albergo riaprirà col doppio appuntamento alle ore 18 e alle ore 21 tutti i giorni dal 2 al 6 gennaio. Collezionando svariati sold out, il collettivo di artisti sta incantando da giorni un pubblico di tutte le età con uno spettacolo divertente, profondo e delicato, dove le discipline del circo contemporaneo si fondono con la creatività imprevedibile del teatro comico.

