Cin Cin Cannonau, tappa a San Vito 

Terzo appuntamento della mostra itinerante Cin Cin Cannonau: la nuova tappa è per domani a San Vito partire dalle ore 19. L’estate continua dunque a offrire a turisti e appassionati ma anche curiosi, la possibilità di approfondire la propria conoscenza di una delle produzioni che maggiormente caratterizza l'isola. Sarà l’antica Casa Cauli ad ospitare le cinque serate in cui il vero protagonista sarà il quinto vitigno da vino a bacca rossa più coltivato. L’ingresso è libero, per la partecipazione alle serate è necessaria la prenotazione al 338 9169211.

Due momenti

La mostra prevede due momenti diversi. Un percorso che si snoda tra pannelli con foto, grafici e mappe, ricostruendo i tremila anni storia del Cannonau. In questa edizione è stato previsto un focus sul culto nuragico dell'acqua e nuovi approfondimenti legati alle zone geografiche protagoniste dell’edizione 2024. Quest'anno infatti la Trexenta con Gesico, capitale gastronomica, con la sua sagra della lumaca, la Barbagia di Seulo e il suo Presutu, Usellus, Mogoro e Dolianova importante per la produzione vitivinicola ma che vanta anche altre eccellenze come olio e formaggi, racconteranno dell'incredibile patrimonio di tipicità isolane.

Assaggi

Ad affiancare la mostra sono previsti cinque appuntamenti. Si comincia domani con il Salotto enogastronomico “Pani, casu e binu a rasu”: i partecipanti saranno condotti da Cristina Mamusa de Le Strade del Gusto, sommelier, in una passeggiata degustativa a Dolianova con le sue eccellenze. Si assisterà a un piacevole confronto tra tre Cannonau abbinati a una selezione di formaggi caprini, del buon pane e olio extra vergine d’oliva.Martedì, il tema del Salotto enogastronomico sarà “Vini e sapori d’Alta Marmilla”. Questa volta ai visitatori sarà offerta la possibilità di scoprire i sapori che nascono dall’abbinamento tra i prodotti della norcineria del Monte Arci e all’antica arte vinaria di Usellus. Padrona di casa ancora una volta la sommelier Cristina Mamusa.

Mare o montagna?

“Bianco rosso e... mare” è il titolo della Degustazione guidata che si svolgerà mercoledì a cura di Fabrizio Livretti sommelier e relatore ai corsi di formazione della Fondazione italiana sommelier. Si va idealmente a Mogoro, dove si pratica l’arte del conservare il pescato e i suoi derivati Ma non mancheranno i prodotti del territorio che ospita questa terza edizione: la Cooperativa Ittiturismo Feraxi presenterà agli ospiti una fregula di mare. Dopo il mare la montagna, a dimostrazione di quanto ricco sia il patrimonio dei sapori di Sardegna. Altre specialità sarde di altissima qualità, saranno protagoniste del Salotto enogastronomico della quarta serata, gioved, dal titolo “Cannonau di montagna e Presutu di Seulo” a condurlo Giuseppe Izza esperto di sapori sardi di Slow Food. Questa sarà l'occasione per approfondire la conoscenza dei prosciutti del Gennargentu, prodotti con la carne di suino di razza sarda, ultimo nato tra i presidi sardi Slow Food in abbinamento coi Cannonau d'Ogliastra e Mandrolisai.

Gran finale

La tappa di San Vito si concluderà venerdì, con il Salotto enogastronomico dedicato a Gesico in cui si celebra la partecipatissima festa dedicata alla lumaca. “Gusti lenti e Cannonau” sarà condotto dal sommelier Fabrizio Livretti, con la sua guida sapiente, offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere le caratteristiche e gli abbinamenti migliori delle produzioni locali.Oltre alla Fis Sardegna che affianca Cin Cin Cannonau fin dalla prima edizione, Botteghe in Piazza che ha ideato e organizza la mostra, si avvale della collaborazione di Slow Food Cagliari, Campagna Amica Cagliari e Onas Sardegna, con il sostegno per questa terza tappa del Comune di San Vito. «Crediamo che scoprire o riscoprire questo importante vitigno nel quale è racchiusa parte della nostra storia», afferma Eleonora Zummo consigliera comunale di San Vito con delega alle Politiche sociali.

