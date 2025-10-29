VaiOnline
Monserrato.
30 ottobre 2025 alle 00:17

Cimitero, via libera alle nuove regole 

Via libera in Consiglio comunale alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria. Sulla base delle criticità rilevate dall’ufficio Servizi cimiteriali, martedì l’Aula ha deliberato la correzione di diversi aspetti problematici: i nodi riguardano soprattutto la gestione della cella frigo e l’assegnazione dei posto salma più agevole, estesa adesso ai parenti di secondo grado con certificazione medica. Ogni anno l’Amministrazione potrà destinare fino a cinque loculi ad altrettanti cittadini illustri, scende invece da 300 a 100 il limite dei posti per il ricongiungimento tra coniugi. Sarà possibile piantare arbusti e fiori attorno alle tombe, ampliati i margini di personalizzazione delle lastre. «La modifica nasce dall’ascolto delle esigenze dei cittadini e delle agenzie funebri”, il commento del vicesindaco Saverio De Roma. Dalla minoranza ha votato a favore Massimiliano Cao: «Quando si parla di argomenti che riguardano tutti non faccio distinzioni politiche”. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

