Cimitero, via libera alla realizzazione di 140 nuovi loculi 

Via libera al progetto esecutivo per il secondo lotto di ampliamento del cimitero di Selargius. Con altri 140 nuovi loculi entro fine anno. Le risorse ci sono: 126mila euro finanziati dalla Regione, altri 14mila investiti dal Comune.

Il piano prevede due nuovi campi di inumazione - che si inizierà a realizzare il prossimo mese - ciascuno con 70 loculi disponibili, all’interno del mega progetto di ampliamento del cimitero dove gli spazi per le sepolture iniziano a scarseggiare. Problema evidenziato nella stessa delibera dell’esecutivo comunale, dove si parla di «tasso di mortalità in aumento, e velocità di riempimento dei loculi realizzati con il primo stralcio del progetto». Al momento i loculi a disposizione sono circa 50, ma i decessi dell’ultimo periodo hanno costretto l’amministrazione comunale ad accelerare sui lavori di ampliamento: in quindici giorni di agosto le morti registrate in città sono state infatti 17, più di una al giorno.

Sullo sfondo c’è il mega progetto - bloccato per anni dalla guerra legale con la Asl - che alla fine consentirà di avere 4.304 loculi, 311 tombe a terra, 55 cappelle e 672 ossari. Non solo: ci saranno anche spazi per i defunti di altre religioni, che attualmente vengono tumulati nel cimitero di Cagliari.

