Cimitero, via al progetto di riordino degli spazi dei fiorai 

Una nuova area - a due passi da quella attuale - con tanto di box per la vendita e spazi dedicati ai mastelli per i rifiuti. Via libera al progetto di riordino per i fiorai che lavorano davanti al cimitero, con un investimento di 250mila euro stanziati dal Comune.

Il documento di indirizzo alla progettazione è stato approvato dalla Giunta di recente: si va dalla pavimentazione dell’area - attualmente uno sterrato - all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche la realizzazione di una zona servizi e l’integrazione degli impianti a disposizione.

L’area individuata è lo sterrato che si trova nel lato a sinistra rispetto all’ingresso principale. Una qualificazione che comprende l’installazione di sette chioschi in struttura metallica - ciascuno con una superficie di 40 metri quadrati, con pareti traforate e copertura in pannelli coibentati - e il calcestruzzo al posto dell’attuale terra battuta e della ghiaia. Ci saranno anche dei box prefabbricati per i servizi igienici, e spazi dove posizionare i contenitori dei rifiuti. Mentre i due cipressi e le siepi presenti - viene precisato nella relazione tecnica allegata alla delibera - verranno preservati anche perché fungeranno “da filtro visivo e protezione dai venti”. Una novità attesa da tempo dagli ambulanti sempre presenti vicino agli ingressi del cimitero di via Marconi, pronti a trasferirsi nello sterrato laterale che posto sarà riadattato come nuovo spazio attrezzato per la vendita al dettaglio dei fiori. Un piano di riordino, ma anche un salto di qualità per gli stessi fiorai che da anni lavorano sotto ombrelloni e gazebo.

