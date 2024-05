Cimitero, una targa per i morti di Covid 

Una targa per ricordare le vittime del Covid sarà sistemata dentro il cimitero di via Giulio Cesare, a Monserrato, fra qualche mese. Ignazio Tidu, presidente della Commissione Urbanistica, dice: «È importante ricordare chi è morto a causa del virus. Saranno ricordati anche i professionisti e i volontari che hanno prestato servizio durante il periodo peggiore della pandemia. La targa celebrerà inoltre le vittime di altre patologie, morte in solitudine».

La consigliera Francesca Congiu però precisa: «Fui prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutta la minoranza il 25 marzo 2021. Venne rigettata durante il Consiglio comunale del 18 maggio dello stesso anno. Fa piacere», prosegue, «che una proposta della minoranza venga finalmente attuata. Ci dispiace piuttosto che adesso la maggioranza si attribuisca la paternità dell'iniziativa, senza riconoscere il merito a chi l'aveva ideata».

