Cimitero, una navetta per gli anziani 

Non solo il bus navetta per arrivare in cimitero e tornare a casa, da venerdì gli anziani di Selargius hanno a disposizione anche una mini car elettrica - guidata dagli operatori della cooperativa che gestisce il camposanto - per raggiungere le tombe dei propri cari defunti. Un servizio aggiuntivo messo a disposizione per questi giorni di ricorrenza, e che proseguirà sino a metà novembre.

Il gradimento

Il servizio è stato introdotto dalla cooperativa “Barbara B” che dal 2022 gestisce il cimitero comunale, prevista nel capitolato d’appalto: «Lo scorso anno i selargini lo hanno apprezzato molto», racconta Ilenia Salis, dipendente della cooperativa e da anni impegnata nella gestione degli spazi del camposanto insieme ai suoi colleghi. «In questi giorni ci è stato richiesto da diversi cittadini, a conferma di quanto sia utile per chi non ha la possibilità di spostarsi agevolmente fra le tombe. E per noi», dice, «è un piacere poterli aiutare». La mini auto viene parcheggiata vicino al cancello all’ingresso, e utilizzata a richiesta. «In questo periodo il cimitero è molto affollato», fa notare, «sono in tanti ad aver bisogno di un supporto per raggiungere la tomba di un parente per un saluto e poter posare un fiore».

Un servizio in più pensato per anziani e disabili prima di tutto, che si aggiunge al trasporto gratuito - da casa in cimitero, e viceversa - a bordo del pulmino messo a disposizione dalla cooperativa dallo scorso anno. «Ormai abbiamo un gruppo di donne affezionate che prenotano ogni settimana il servizio», dice ancora Ilenia Salis. Vedove e vedovi residenti in città, che fanno regolarmente tappa in cimitero per salutare il marito defunto - o la moglie - e che dallo scorso anno possono contare sul bus navetta gratuito. «Non tutti hanno la macchina, oppure la possibilità di venire a piedi e magari o comunque essere accompagnati da qualcuno», aggiunge l’operatrice della cooperativa.

Il Comune

«Servizi preziosi», li definisce il sindaco Gigi Concu, «messi a disposizione dei nostri cittadini più fragili, per i tanti anziani e chi ha difficoltà di movimento. Una risposta concreta alle esigenze di una fascia importante della popolazione, che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso tutti». Gli fa eco l’assessore con delega al Cimitero Gigi Gessa: «Un doveroso ringraziamento va ai dipendenti della cooperativa che come sempre faranno un ottimo lavoro». Mini car, bus navetta, e da ieri - sino a giovedì prossimo - scatta l’orario continuato in cimitero in occasione della commemorazione dei defunti: cancelli aperti dalle 7,30 alle 17,15.

