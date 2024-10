Cimitero, una minicar elettrica per anziani e disabili 

Cimitero più accessibile per anziani e disabili. È entrata in servizio ieri e lo resterà ancora per tutto il periodo delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, fino al 3 novembre, al camposanto di via Marconi, la piccola mini car a batteria che consentirà a chi ha difficoltà a deambulare di raggiungere più agevolmente i loculi dei parenti defunti.

Il mezzo, come lo scorso anno, è stato messo a disposizione dalla cooperativa Barbara B e basterà presentarsi all’ingresso per chiedere di usufruirne.

Intanto dopo la solita chiusura del lunedì 28, dal 29 ottobre il cimitero osserverà l’orario continuato proprio per le celebrazioni per i defunti. Il 29, 30 e 31 porte aperte dalle 8 alle 17,50 mentre il primo e il 2 novembre in concomitanza con l’entrata in vigore degli orari invernali, si potrà entrare dalle 8 alle 16,50.

E da venerdì 25 sarà di nuovo accessibile in via provvisoria la grande rotonda con loculi annessi, al centro del camminamento della parte nuova del cimitero proprio per garantire ai parenti di avvicinarsi alle sepolture. Il 3 invece la rotonda chiuderà di nuovo per completare i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

