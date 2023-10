Cimitero, una mini car per accompagnare anziani e disabili 

Una mini car per aiutare gli anziani, e chi ha difficoltà a camminare, a raggiungere la tomba del caro estinto con più facilità. Il nuovo servizio - offerto dalla nuova cooperativa che gestisce il cimitero di via Marconi, la Barbara B - è a disposizione in questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, fra messe in ricordo dei morti e dei santi e il continuo viavai dei quartesi in camposanto. «Un servizio molto utile per gli anziani», commenta Ignazio Mura, direttore del cimitero comunale, «durante la mattina abbiamo già avuto diverse prenotazioni». Alla guida della piccola macchina elettrica c’è un operatore della cooperativa, che può trasportare tre persone massimo alla volta. La sperimentazione proseguirà anche nei prossimi giorni, come previsto nel nuovo appalto partito alcuni mesi fa. Non solo mini car, la cooperativa ha offerto anche diversi vasi di fiori per abbellire il cimitero in questi giorni, lungo le aiuole e negli spazi comuni. «Circa un centinaio di piantine, e altrettante le ha donate la società che si occupa della manutenzione del verde comunale», racconta Mura, «un piccolo gesto che contribuisce a rendere più accogliente il nostro cimitero».

