Cimitero troppo piccolo, via all’ampliamento 

Tempo di chiusura ma anche di rinnovamento al cimitero di Sestu. I sestesi che vogliono visitare i propri cari estinti il prossimo martedì 11 e mercoledì 12 dovranno rinunciare, perché il cimitero rimarrà chiuso. Motivo: i lavori per ultimare la costruzione di una nuova serie di loculi. Solo gli operai potranno accedere e il cancello rimarrà sempre sbarrato. Una novità importante, per sopperire a quella che era evidentemente una scarsità di posti disponibili per chi viene a mancare e vuole essere sepolto qui. Sono 90 i loculi, “prefabbricati in cemento armato monoblocco”. I lavori erano già cominciati lo scorso anno, quando si iniziò a costruire una trentina di nuovi loculi.

Novanta nuovi loculi

Ora è il momento della seconda fase, che porterà il numero a 90. «Un atto necessario e motivato dalla mancanza di spazi», dichiara l’assessore responsabile ai Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Servizio igiene e raccolta rifiuti, Trasporti, Emanuele Meloni: «Purtroppo negli ultimi anni si è potuta osservare una maggiore incidenza dei decessi, questi dati ci hanno portato a mettere questi interventi a programmazione».

Sestu è ormai una cittadina di oltre ventimila abitanti, che però può contare sempre e solo sul vecchio cimitero costruito negli anni venti del ventesimo secolo, circa cento anni fa, ormai non abbastanza grande. I nuovi loculi sorgono nel settore davanti ai servizi igienici del cimitero, e la loro costruzione richiede anche lavori complessi e delicati.

L’investimento

Sarà infatti necessario spostare alcune sepolture dedicate ad urne e cremazioni, per allargare gli spazi e installare i nuovi loculi. Il costo dei lavori, in base al progetto iniziato lo scorso anno, è stimato intorno a 125mila euro. Resta comunque il problema degli spazi nel cimitero sestese; l’area che occupa rimane quella, obbligando gli uffici comunali e gli ingegneri delle ditte incaricate a ricavare spazi anche dove sembra non ce ne siano. Una situazione che vivono anche molti altri piccoli e medi comuni. Qui non c’è la situazione di crisi che vive per esempio Quartu, e un defunto trova sempre uno spazio senza rimanere in camera ardente per giorni. Ma siamo anche quasi al limite, e 90 loculi saranno davvero una boccata di ossigeno. Fondato nel 1922, mentre l’antico cimitero nel ‘600 si trovava vicino alla chiesa di San Giorgio, il cimitero sestese ospita anche tombe importanti tra cui quella di Emanuela Loi. In passato è stato annunciato anche un ampliamento acquisendo dei terreni vicini, ma non c’è alcuna niente di concreto.

