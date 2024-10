Cimitero, trenta nuovi loculi 

Gli spazi erano esauriti. Il Comune, in attesa di un maxi intervento di ampliamento nella zona nord, oltre le mura del cimitero, ha posato trenta nuovi loculi a ovest nel settore D. Un’area ricavata nel 2011 quando l’ente di via Garibaldi aveva messo a dimora oltre 230 loculi. Il fabbisogno continuo di loculi ha segnato da molti anni la completa saturazione del camposanto, per cui nel corso del tempo il Comune ha tamponato l’emergenza realizzando nuovi spazi riservati alla sepoltura. Interventi tampone in attesa di un più ampio lavoro di potenziamento della struttura di viale Santa Chiara. Il Comune custodisce in cassa i finanziamenti per l’ampliamento, somme erogate nell’estate 2020 nell’ambito di un piano adottato per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali. Intanto in camposanto, gestito dalla cooperativa sociale Iron Sky con il custode Roberto Pau, sono in corso gli ultimi interventi di decoro in vista della commemorazione dei defunti. In occasione della ricorrenza il cimitero resterà aperto fino al 7 novembre dalle 7.30 alle 17. Il primo novembre nello spazio antistante la cappella verranno celebrate due messe (9.30 e alle 15) e il giorno successivo alle 10 e alle 15. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA