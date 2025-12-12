Cimitero, stop alla vendita dei loculi 

Il sindaco Gabriele Littera nega ogni allarmismo, ma la sua ordinanza che sospende la concessione di loculi e tombe cimiteriali per tumulazioni non immediate e prenotate quando si è ancora in vita suona come un campanello d’allarme. A Serramanna la vicenda della carenza di sepolture torna d’attualità.

La decisione

«Non siamo in crisi ma non ci vogliamo arrivare: attualmente disponiamo di 200 sepolture che basterebbero per due anni ma a Serramanna muoiono molto di più di cento persone ogni anno», dice Littera. Così la vendita dei loculi a persone in vita viene sospesa «per tutto il 2026 , fatta salva la possibilità di reiterazione dell’atto fino alla cessazione della fase di emergenza».

Insomma: a Serramanna si muore a ritmo incessante, in pratica un giorno si e uno no, e il paese nel rapporto nascite-decessi perde 70 residenti ogni anno. Un superlavoro per i parroci delle due chiese San Leonardo e Sant’Ignazio (don Giuseppe Pes e don Pietro Mostallino) chiamati ad officiare i riti funebri e per gli impiegati dell’ufficio Anagrafe del Comune, dove si fanno gli straordinari per torvare gli spazi e dare segna sepoltura a tutti.

In Municipio si lavora per evitare il ripetersi dell’emergenza sepolture che in passato aveva portato alla “requisizione” per cause di forza maggiore delle tombe già prenotate (e pagate). Da qui l’ordinanza del primo cittadino che sospende la concessione dei loculi se non per le tumulazione immediate, contingenti.

In camposanto

Fine della consuetudine, molto seguita specie nel piccoli centri, che vuole marito e moglie prenotare da vivi una sepoltura matrimoniale, fianco a fianco, per stare anche da morti l’uno accanto all’altro? «Comunque è possibile presentare richiesta di concessione di loculi esclusivamente nel caso di ricongiungimento coniugi, alla morte del superstite», rassicura l’ordinanza firmata dal sindaco Littera. In conseguenza di quanto disposto dal sindaco, «fino alla programmazione e conclusione degli interventi di adeguamento e implementazione della capienza cimiteriale, saranno ammissibili solo le richieste di concessione di loculi per immediate esigenze di tumulazione, e quelle che non comportano richieste per persone in vita».

I numeri

A Serramanna è emergenza sepolture da decenni. Nel 2005, davanti all’esaurimento di tombe e loculi nello storico camposanto monumentale, si era resa necessaria la costruzione della nuova ala: dodicimila metri quadrati, verso il centro abitato, realizzati con 250 mila euro, poi completati nel 2018 con un progetto dell’allora sindaco Sergio Murgia con un milione e 350 mila euro.

