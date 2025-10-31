VaiOnline
Alghero.
01 novembre 2025 alle 00:25

«Cimitero sciatto e abbandonato»: Forza Italia attacca 

«È imbarazzante che il nostro cimitero si presenti in questo modo, a dir poco sciatto, proprio nei giorni in cui i familiari vi si recano per onorare i propri defunti». È dura la denuncia dei consiglieri di Forza Italia sullo stato di abbandono in cui versa il camposanto cittadino. Marco Tedde, Giovanna Caria, Nina Ansini, Lina Bardino e Antonello Peru puntano il dito contro lo stato di abbandono in cui versa il camposanto cittadino. «Basta passeggiare tra i viali - affermano gli azzurri - per rendersi conto della situazione: camminamenti disconnessi e pericolanti, intere sezioni coperte da impalcature, loculi interdetti al passaggio, pozzetti rotti e pericoli di crollo. È inaccettabile». I consiglieri di opposizione ricordano come nel 2019, all’inizio della precedente amministrazione di centrodestra, il cimitero fosse già in condizioni critiche, ma si fossero avviati interventi per il ripristino. «Oggi invece - accusano - la Giunta Cacciotto si limita a un documento di progettazione e a interventi di facciata. A quasi due anni dall’insediamento non si riesce nemmeno a sostituire una semplice vaschetta per l’acqua danneggiata». Il presidente della Commissione cimiteriale, Christian Mulas, intanto, ha già fatto sapere che la prima tranche di lavori prenderà il via dopo il 3 novembre.

