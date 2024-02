Cimitero, ruspe già in azione 

A Decimomannu sono partiti i lavori per l’ampliamento del cimitero. Come recentemente annunciato dall’assessora Francesca Salis la nuova ala verrà realizzata sul lato sinistro del confine e una volta terminata vedrà un aumento della superficie cimiteriale di circa il 25 per cento, più o meno 1.600 metri quadrati. Nel nuovo spazio ci saranno zone dedicate all’inumazione, alla tumulazione delle salme di altri culti e alla fossa comune. La restante porzione dell’area di intervento, circa 2400 metri quadrati, è destinata alla realizzazione di parcheggi e verde urbano.Con le risorse attualmente disponibili, pari a 200 mila euro, verranno posizionati quaranta loculi e un ossario con circa cinquanta nicchie, oltre alla nuova muratura perimetrale e relative pavimentazioni e impianti.

«È un intervento assolutamente necessario – commenta Salis – considerando che la capienza attuale è praticamente al limite. In questo modo i nostri concittadini potranno continuare a onorare degnamente la memoria dei propri cari senza ulteriori disagi».Il cantiere durerà salvo imprevisti fino al 16 maggio 2024 e durante questo periodo sarà vietata la sosta nel tratto di via Nazionale vicino al lato interessato ai lavori.

