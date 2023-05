Cimitero, rincarano le tariffe 

Nuove tariffe cimiteriali a Villasor: sul sito istituzionale del Comune è possibile trovare il nuovo prezzario che, almeno in minima parte, prevede degli aumenti. “Risulta opportuno prevedere un aggiornamento delle tariffe cimiteriali – si piega nella delibera appena pubblicata – anche in funzione dei recenti aumenti del costo dei beni materiali e immateriali per la gestione delle strutture dei loculi funerari, i quali necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, mirati soprattutto al rifacimento delle impermeabilizzazioni, intonaci e tinteggiature”.

L'amministrazione offre due listini, uno per le concessioni trentennali e uno per quelle di 99 anni. I prezzi per la concessione di un loculo funerario variano dai 720euro fino agli 800 euro. Dai 206 ai 250 euro per un posto nell'ossario.

I prezzi più alti sono (ovviamente) destinati a chi vuole prendere in concessione un'area del cimitero per l'edificazione di edicole o addirittura cappelle. Nel primo caso, a seconda dell'area occupata e del regime scelto, si parte dai 720 euro fino a più di 4mila. Per una cappella si potrebbe arrivare a spendere fino a 16mila euro. Il listino completo si trova nel sito dell'amministrazione sorrese. (m. p.)

