Cimitero, regole e cura 

Richiamo al decoro e alla pulizia delle aree cimiteriali date in concessione. Il sindaco Domenico Gallus ha firmato un’ordinanza per ricordare come “molti loculi, tombe, sepolture si presentano in grave stato di abbandono e incuria». Situazione che determina anche una mancanza di rispetto per i defunti. «Le aree adiacenti alle tombe – si legge nell’ordinanza - sono caratterizzate dalla presenza di piante, cespugli, piccole alberature in stato di abbandono che, in numerosi casi, costituiscono impedimento per il passaggio tra le tombe e gli spazi comuni. Il retro delle tombe viene utilizzato come ripostiglio per secchi, bottiglie, scope e palette: determina uno stato indecoroso al cimitero». Non viene inoltre rispettata la differenziazione dei rifiuti.

Eredi e familiari dovranno pulire le aree in concessione. Un richiamo arriva anche per scale, innaffiatoi e piccola attrezzatura: una volta usati dovranno essere riposti. ( a. o .)

