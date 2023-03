Cimitero, pronti 144 nuovi loculi: tumulate le salme in attesa 

Primi 144 loculi nuovi pronti, altrettanti in arrivo nel giro di pochi giorni. E camera mortuaria svuotata, dopo le ultime settimane trascorse con circa trenta bare “parcheggiate” in attesa di una sepoltura libera in cimitero. Ieri le tumulazioni, che proseguiranno oggi, grazie al primo blocco di colombari pronto oltre le storiche mura del camposanto.

«Nuovi loculi che ci consentono di stare più tranquilli per un po’ di tempo», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «ci scusiamo per i ritardi accumulati in questi tempi. Stiamo cercando di accelerare e prestare la massima attenzione sul cimitero, ma non tutto dipende dall’amministrazione comunale, ricordo che da alcuni anni siamo alle prese con i problemi legati alla variante urbanistica che va concordata con la Regione. E questo», dice, «ha comportato notevoli ritardi, per il resto stiamo marciando a tappe forzate per evitare emergenze».

Per ora ci nuovo i nuovi loculi: 144 finiti, altrettanti pronti a breve. «Ieri abbiamo inaugurato la nuova ala del cimitero», annuncia il direttore del camposanto Ignazio Mura, «abbiamo già sistemato 24 salme, le altre 5 le tumuleremo tra oggi e domani».

