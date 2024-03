Cimitero più pulito con i progetti Reis 

Riapre la Casa museo a Sa Dom'e Farra, e sarà potenziata la pulizia del cimitero. Due servizi comunali garantiti dai percettori del Reis, il reddito di inclusione sociale finanziato dalla Regione, nell’ambito dei progetti di comunità attivati dal Comune per il 2024. Per ora i quartesi coinvolti sono 17 - tutti disoccupati e con un reddito basso - ma si conta nel corso dell'anno di attivare altri progetti arrivando a includere circa 70 utenti.

I progetti di comunità erano stati attivati per la prima volta con successo nel 2023. Quest’anno il servizio si rinnova: sarà infatti possibile garantire l'apertura a Sa Dom'e Farra dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18,30 per i primi quindici giorni. E a seguire sarà garantita anche l'apertura il sabato. Un gruppo sarà invece dedicato alla pulizia in cimitero. «Si tratta di una metodologia progettuale alla quale l'amministrazione comunale crede molto» spiega l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni, «perché permette di coinvolgere cittadini che si mettono a disposizione di altri cittadini. Rappresenta una possibilità di riscatto delle persone coinvolte, un’occasione per sentirsi utili e rivolti alla riconquista di una dignità lavorativa che va di pari passo a quella del riscatto personale».

