Cimitero, orario continuato  

Il cimitero comunale di via Marconi si prepara ad accogliere la folla di visitatori per i giorni di Ognissanti e per le celebrazioni per i defunti. Per questo gli operai hanno tracciato i parcheggi nello spazio sterrato di fianco all’ingresso principale e hanno delimitato con le transenne il percorso che bisognerà seguire per raggiungere le aree di sosta. Il consiglio resta sempre quello, se non si hanno particolari difficoltà motorie, di parcheggiare nelle strade vicine e di fare qualche passo a piedi.Da oggi il cimitero osserverà l’orario continuato: fino a martedì 31 dalle 8 alle 17,50, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre dalle 8 alle 16,50. Dal 3 novembre poi si riprenderà con il solito orario.

Il 2 novembre alle 15,30 nello spazio antistante gli uffici del cimitero ci sarà la messa in ricordo dei defunti, celebrata da Don Gianfranco Falchi, parroco di San Giovanni Evangelista, con tutti i sacerdoti della forania. Nell’area davanti all’altare saranno sistemate delle sedute da destinare alle persone anziane e disabili che dovranno farne richiesta. Sarà possibile prenotare il proprio posto, sino ad esaurimento, nella segreteria del cimitero o al numero 331 6865304. Sempre il 2 novembre i volontari dei servizi sociali comunali accompagneranno gli anziani che lo vorranno in visita ai parenti defunti. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA