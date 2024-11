Cimitero, orario continuato sino a domani  

Orario continuato sino a domani nel cimitero di Selargius. Cancelli aperti dalle 7,30 e visite fra le tombe sino alle 17,15, con chiusura un quarto d’ora dopo, senza nessuno stop durante la pausa pranzo.

In questi giorni i giardinieri del servizio che si occupa della manutenzione del verde in città, ha sistemato siepi e aiuole all’ingresso - lungo via Roma e nel piazzale davanti al cancello - per rendere più accogliente il camposanto. Un intervento programmato insieme al Comune, mentre proprio in questi giorni si intensifica il via vai di persone fra le tombe, fra assidui frequentatori del cimitero e chi approfitta di questo periodo per portare un fiore nella lapide del caro estinto. E per gli anziani, ma anche i diversamente abili, ci sarà la mini car a disposizione per gli spostamenti all’interno, oltre al pulmino della cooperativa - operativo tutto l’anno - che garantisce il trasporto da casa al cimitero e viceversa.

