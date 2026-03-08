VaiOnline
Alghero.
09 marzo 2026 alle 00:24

Cimitero, oltre un milione di investimenti per l’ampliamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento di ampliamento, miglioramento del decoro e messa in sicurezza del cimitero comunale di Alghero grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 90mila euro.

L’altro ieri mattina il sopralluogo del sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro insieme ai tecnici comunali e all’impresa aggiudicataria dell’appalto che consentirà di restituire piena funzionalità e accessibilità al camposanto. Il progetto prevede 264 nuovi loculi e circa 400 nuove celle ossarie, oltre alla riqualificazione e manutenzione straordinaria delle strutture esistenti. «L’obiettivo - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - è aumentare la disponibilità di posti e, allo stesso tempo, intervenire con manutenzioni molto attese dai cittadini per migliorare la fruizione del cimitero». L’apertura del cantiere è prevista a breve con l’esecuzione anticipata del contratto.

«Con questo appalto diamo un segnale concreto di riqualificazione e maggiore cura del cimitero», aggiunge l’assessore Francesco Marinaro. Un impulso importante è arrivato dalla Commissione consiliare cimiteriale. «Il lavoro della Commissione - sottolinea il presidente Christian Mulas - è stato fondamentale per individuare soluzioni concrete».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 