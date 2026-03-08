Cimitero, oltre un milione di investimenti per l’ampliamento 

Intervento di ampliamento, miglioramento del decoro e messa in sicurezza del cimitero comunale di Alghero grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 90mila euro.

L’altro ieri mattina il sopralluogo del sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro insieme ai tecnici comunali e all’impresa aggiudicataria dell’appalto che consentirà di restituire piena funzionalità e accessibilità al camposanto. Il progetto prevede 264 nuovi loculi e circa 400 nuove celle ossarie, oltre alla riqualificazione e manutenzione straordinaria delle strutture esistenti. «L’obiettivo - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - è aumentare la disponibilità di posti e, allo stesso tempo, intervenire con manutenzioni molto attese dai cittadini per migliorare la fruizione del cimitero». L’apertura del cantiere è prevista a breve con l’esecuzione anticipata del contratto.

«Con questo appalto diamo un segnale concreto di riqualificazione e maggiore cura del cimitero», aggiunge l’assessore Francesco Marinaro. Un impulso importante è arrivato dalla Commissione consiliare cimiteriale. «Il lavoro della Commissione - sottolinea il presidente Christian Mulas - è stato fondamentale per individuare soluzioni concrete».

