Trentadue nuovi loculi per rispondere alla carenza di posti nel cimitero di Villasalto, ma con un occhio anche agli ampliamenti futuri. La Giunta ha approvato una modifica al progetto già annunciato nelle scorse settimane: il colombario verrà costruito poco più avanti rispetto alla posizione inizialmente scelta, così da non occupare lo spazio destinato a possibili nuovi interventi. La decisione nasce da un progetto più ampio, preparato nel 2025, che prevedeva due colombari affiancati. Il finanziamento regionale non era arrivato, ma il Comune non esclude di recuperare le risorse nel 2027. Il numero dei loculi e la spesa restano invariati. La struttura troverà posto nella parte più recente del camposanto, in un’area destinata agli ampliamenti. Restano stanziati 90mila euro, ricavati dall’avanzo di amministrazione. I 32 loculi saranno distribuiti su due file sovrapposte da sedici. Il progetto comprende anche il ripristino dei camminamenti, la sistemazione delle aiuole e nuove piantumazioni. La Giunta ritiene urgente procedere: i colombari esistenti si stanno riempiendo e il Comune vuole evitare difficoltà nelle tumulazioni.

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