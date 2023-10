Cimitero, nuovi orari di apertura 

Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, l’orario di apertura al pubblico nel cimitero di Monserrato sarà più esteso del consueto. L’ordinanza sindacale, infatti, prevede che da giovedì 26 e fino al prossimo 3 novembre, i cancelli vengano aperti alle 8 e 10 per essere poi richiusi alle 16.50.

Inoltre le attività di pulizia delle tombe e di posa in opera di marmi e di arredi saranno sospese da domenica 29 ottobre fino a giovedì 2 novembre. Mentre per quanto riguarda le sepolture queste saranno interrotte per quattro giorni da lunedì 30 ottobre e fino a giovedì 2 novembre.

La commemorazione dei defunti è un’usanza che risale alla prassi monastica del IX secolo. A stabilire la data contribuì l’abate benedettino Odilone nel 998, che fece suonare le “campane a morto” dopo i vespri del primo novembre, offrendo l’eucaristia “pro requie omnium defunctorum”.

RIPRODUZIONE RISERVATA