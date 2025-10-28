Cimitero, nuovi loculi per 20 anni 

Il cimitero di Quartucciu è più grande e funzionale. È stata inaugurata ieri la nuova area con un intervento atteso da anni che completa il secondo lotto di un progetto più ampio.

Il taglio del nastro

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Pietro Pisu, l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, la giunta comunale, i parroci don Cannella e don Puddu.

«Abbiamo acquisito un’area adiacente al vecchio cimitero – spiega il primo cittadino – e realizzato un progetto suddiviso in più lotti. Il primo è partito nel 2019, subendo però rallentamenti per via del Covid. Oggi inauguriamo il secondo lotto, mentre il terzo porterà l’ampliamento verso il confine con Quartu. Abbiamo colmato diverse lacune: una sala condoglianze - all’occorrenza utilizzabile come camera mortuaria - nuovi parcheggi e una maggiore attenzione ai servizi, alla viabilità e alla sicurezza».

Il giardino del ricordo

Tra gli interventi più significativi c’è la creazione del “Giardino della Memoria”, uno spazio verde che separa simbolicamente il cimitero storico da quello di nuova realizzazione, come spiega l’architetto Sebastiano Antonio Gaias, progettista dell’opera: «Abbiamo voluto distinguere in modo netto il vecchio dal nuovo. Lungo la vecchia via della Pace, oggi trasformata in un giardino alberato, i visitatori possono sostare e parlare senza disturbare chi si raccoglie in preghiera».

«Nella prima fase, avviata nell’aprile 2019 – specifica Davide Casu, funzionario lavori pubblici – abbiamo realizzato la cinta muraria e, successivamente, espropriato le aree del secondo lotto con interventi sulla viabilità, la rotonda, la piazza e il parcheggio. Con l’ultimo lotto, nell’aprile 2024, abbiamo completato il “Giardino” con i servizi igienici e il collegamento tra il cimitero nuovo e quello storico».

Il progetto

Il complesso dispone ora di due nuovi ingressi, da via della Pace e via Don Minzoni, oltre a quello storico, e di nuove aree per i fiorai, che prima operavano sulla pubblica via e ora potranno lavorare in sicurezza. Il progetto, partito nel 2018 con l’acquisizione delle aree, ha comportato un investimento complessivo di oltre tre milioni di euro. «Un lavoro – conclude Pisu – nato da un confronto continuo con i cittadini. Con duemila nuovi loculi, considerando anche i mancati rinnovi delle concessioni, potremo stare tranquilli per almeno i prossimi vent’anni».



