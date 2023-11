Cimitero, non ci sono più loculi disponibili  «Serve un urgente intervento di ampliamento» 

Al cimitero di Pirri non ci sono più loculi disponibili. «Risulta saturo dal 2005 ed è una vera e propria emergenza», evidenzia Fiorella Carrus, presidente della commissione Decentramento della Municipalità, che ha presentato una mozione, sottoscritta dalla maggioranza di centrosinistra, per chiedere a sindaco e assessore competente quando inizieranno i lavori di ampliamento e riqualificazione del cimitero. Mozione approvata ieri all’unanimità. E la stessa presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, spiega: «L’interlocuzione con l'amministrazione non è mai mancata. Ma i ritardi sono troppi e comprendo bene il malcontento generale».

«Si tratta di un’opera di grande importanza per i cittadini», aggiunge la Carrus (Pd), «richiesta a gran voce, da tanti anni ormai. Servirebbe a risolvere questa problematica che crea apprensione alla popolazione, soprattutto alle persone anziane che vogliono mettere un fiore ai propri cari e invece devono recarsi sino al cimitero di San Michele. I lavori attesi da tanti anni non sono mai partiti, prima a causa di un contenzioso fra ditte e successivamente per un adeguamento nel progetto».

La Municipalità ha chiesto da tempo, con anche un ordine del giorno approvato dal Consiglio, di trovare una soluzione. «L’intervento, che prevede un investimento di circa due milioni e cinquecentomila euro, sarà realizzato nella zona di via Fratelli Cairoli. Questa area sarà in grado di ospitare mille loculi a sepoltura ordinaria e 300 per la cremazione. Senza dimenticare la riqualificazione del cimitero, che presenta diversi problemi». (m. v.)

