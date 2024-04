Cimitero, niente sepolture da 19 anni 

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando il cimitero di Pirri è stato dichiarato “saturo”. Era il 2005 e da allora niente è cambiato. Da almeno due lustri si parla di emergenza loculi e della necessità di ampliare il camposanto verso la pineta di via Fratelli Cairoli. Esiste anche un progetto ad hoc, datato 2014, ma di fatto il cantiere non è mai partito. Colpa della burocrazia e di un contenzioso tra ditte. A tutt’oggi, insomma, di nuovi loculi neanche l’ombra, con buona pace per le proteste dei residenti, nati e cresciuti a Pirri eppure destinati ad essere tumulati altrove.

Il parroco

«Una situazione pesante che si trascina da troppo tempo», commenta amaro don Ignazio Trogu, parroco di San Pietro Apostolo, chiesa madre di Pirri, proprio a due passi dal cimitero di via Murat. «I pirresi ci tengono molto ad essere sepolti qui», sottolinea, «e non nascondo che le lamentele sono veramente tante». I disagi riguardano soprattutto gli anziani, costretti a spostamenti chilometrici per portare un fiore ai propri cari sepolti ad esempio a San Michele.

«Siamo furibondi», tuona Giuseppe Spiga, 73 anni, presidente onorario del Comitato Santa Maria Chiara, «sono anni che si parla di ampliamento ma i lavori non partono mai. Ci auguriamo che la situazione si sblocchi presto e che quando si interverrà siano preservate le splendide tombe Liberty dei primi del ‘900, che non hanno nulla da invidiare a quelle di Bonaria».

Spiga non è un pirrese qualsiasi. «La mia famiglia risiede qui dal 1604», rivela con orgoglio, «siamo pirresi da sempre e vogliamo essere sepolti qui, non a San Michele». E sono in tanti a pensarla così. «So per certo che molti non hanno votato alle ultime elezioni proprio a causa di questo problema irrisolto del cimitero».

Piano da 2,5 milioni

L’inattuato progetto di ampliamento prevede la realizzazione di 1.000 nuovi loculi e 300 nicchie, per un importo stimato di 2,5 milioni di euro. «Si tratta dell’ennesima incompiuta», denuncia la presidente uscente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Sono trascorsi cinque anni dalla sentenza che ha dato ragione alla ditta vincitrice dell’appalto. Questi lavori dovevano iniziare come minimo due anni fa ma si continua a rinviare. L’auspicio è che ora non si aspetti l’insediamento della nuova Amministrazione comunale. Chiediamo alla commissaria straordinaria, Luisanna Marras, di accelerare l'iter per un’opera tanto attesa dai pirresi».

Il camposanto di via Murat, inaugurato nel 1913, non è più in grado di soddisfare le richieste. Lo conferma anche lo storico custode Giovanni Equinozio. «L’unica soluzione è farsi cremare e far mettere l’urna nel loculo di un parente che riposa già qui», allarga le braccia sconsolato, «i pochi loculi ancora vuoti sono stati acquistati tanto tempo fa. A disposizione è rimasta solo qualche nicchia, ma a sei metri dal suolo. Una posizione scomodissima e anche pericolosa». Persino la scala più alta fatica ad arrivarci.

