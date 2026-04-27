Cimitero nel degrado, spazzatura ovunque e lapidi in abbandono 

All’ingresso del cimitero è tutto apparentemente in ordine: prati verdi, aiuole curate, loculi regolarmente manutentati. Il decoro non manca, insomma, ma più ci si allontana dalla grande cancellata in ferro attigua al famedio, più lo scenario cambia e la situazione peggiora, fino a precipitare nella quasi totale incuria. Epicentro del degrado la parte alta del camposanto, oltre la storica cappella abbarbicata in cima alla collina, dove si possono “ammirare” muri scrostati ricoperti di muffa e ragnatele, ferri arrugginiti, lapidi spaccate abbandonate per terra, vecchie scale inutilizzabili, rubinetti sgocciolanti, camminamenti a pezzi, corsie completamente al buio, indicazioni sbiadite, transenne e tanti rifiuti, con le vasche delle fontanelle trasformate in portacenere.

Disagi e proteste

«Non posso più mettere i fiori a mia nonna», si lamenta Daniela Liccardi, 62 anni, «perché riposa in un loculo in alto, all’ultimo piano, e la scala, quando c’è, risulta inagibile in quanto priva di alcuni gradini. Tutt’attorno è sempre molto sporco e ogni volta devo pulire io con la scopa. Anche i rubinetti sono difettosi e non c’è la benché minima sorveglianza, con il risultato che non ci si sente affatto sicuri. Mi sono lamentata, dicono sempre che provvederanno, ma poi non cambia mai niente. Una vergogna». Assunta Castello, 81 anni, aggiunge: «Ogni settimana porto un fiore sulla tomba dei miei due figli», racconta affranta, «ma loro sono in alto e le vecchie scale in dotazione sono troppo pesanti per me, non ce la faccio a spingerle. Mi sono lamentata e mi hanno risposto di inviare una mail. Assurdo. Servirebbero scale nuove, sicure e leggere. Il cimitero è inoltre sporchissimo. Dovrebbero assumere più personale e provvedere al mantenimento del decoro».

Nuovo forno

L’unica buona notizia è che sono in dirittura d’arrivo i lavori per il nuovo forno crematorio, come confermato dalla vicesindaca, con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini. «Il secondo forno che doveva realizzare la ditta Altair è stato attivato e sono in corso le necessarie procedure di avvio per la messa a regime che termineranno con la verifica dei fumi da parte dell’Arpas, ed è stato inoltre riparato il vecchio forno», riferisce, «a meno di qualche dettaglio sono state anche ultimate le finiture interne e sono in corso i montaggi degli arredi; restano da completare il giardino e le pavimentazioni esterne, così come sono da mettere in opera le opere in ferro, ovvero i cancelli».

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