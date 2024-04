Cimitero monumentale, via all’iter 

Il primo tassello – un sopralluogo congiunto di Comune e Sovrintendenza – è stato già sistemato, e la strada per trasformare il camposanto in cimitero monumentale è tracciata. A Serramanna ci credono: dagli amministratori pubblici, con l’assessore alla Cultura Giovanni Maccioni in testa, a un gruppo di cittadini riuniti in comitato che ha approfondito le ricerche per ottenere il riconosciuto dal Ministero. La parte interessata è composta da alcune migliaia di metri quadrati dominati dalla chiesa-cappella con un porticato sorretto da quattro colonne e sormontata dalla cupola maiolicata.

Sul posto

Sono centinaia le tombe storiche (tra le tante, quella di Chicchino Murgia, il commerciante di stoffe cagliaritano fondatore nel 1909 della storica polisportiva Gialeto) che denotano l’antico pregio: le qualità architettoniche e storiche del cimitero pare abbiano impressionato favorevolmente anche la dottoressa Maria Passeroni, che ha guidato la delegazione della Sovrintendenza archeologica di Cagliari nella visita al camposanto. «Sembra ci siano le condizioni affinché ci sia il riconoscimento: la storia e la conservazione del sito hanno lasciato la delegazione piacevolmente colpita», conferma il sindaco Gabriele Littera. «La dottoressa Passeroni ha effettivamente dato atto del valore del cimitero; da qui parte l’iter per il riconoscimento dello status di cimitero monumentale», annotta Giovanni Maccioni, assessore alla Cultura. «L’idea è nata lo scorso anno, durante la manifestazione Monumenti aperti e che vide il vecchio cimitero di Serramanna fra i siti aperti ai visitatori. La proposta per la monumentalità è arrivata da un gruppo di persone che hanno approfondito il tema e dato vita a delle ricerche di materiale storico e architettonico che hanno fatto emergere le vicende di famiglie serramannesi che hanno fatto la storia del paese», prosegue Maccioni.

Gli esperti

«Nel cimitero di Serramanna insistono sepolture di fine Ottocento di particolare pregio artistico e ognuna di esse contiene una storia dei personaggi dell’epoca. Il cimitero risale al 1859 e la sepoltura più antica è del 1880 – sottolineano Gianni Soddu e Paola Fenu, amici di vecchia data, archeologa lei, appassionato di storia lui che hanno condotto le ricerche e fondato insieme ad altri il comitato –. Si citano come esempio la bellissima tomba realizzata e firmata nel 1804 dal famoso scultore italiano Troiani, appartenente ai coniugi Fadda, il quale fu sindaco di Serramanna e cavaliere dell’ordine di Vittorio Emanuele». Gigi Atzori, sottotenente della Guardia di Finanza in pensione, autore del volume “Il libro d’oro dei nostri eroi: martirologio dei soldati caduti di Serramanna” ricorda: «Le tombe più antiche e di pregio, sono all’ingresso del cimitero. Tra le tante anche una, importante, realizzata da Giuseppe Maria Sartorio, lo scultore autore del monumento ai caduti in guerra di piazza Martiri. Di rilievo anche le lapidi in marmo attorno alla cappella che ricordano i soldati caduti».

