Cimitero monumentale, dopo il restauro inaugurata la facciata 

L’aquila in pietra si erge maestosa dalla facciata del cimitero monumentale rimessa a nuovo. Con a fianco le sfingi, lei che racchiude il significato simbolico di volare più in alto di tutti, per portare le anime dei defunti verso Dio, sembra osservare la folla che ieri è arrivata per inaugurare lo spazio.

Era da anni che si attendevano i lavori di ristrutturazione sia dalla parte interna che in quella esterna e ieri finalmente, via l’impalcatura già nei giorni scorsi, il taglio del nastro con la presidente del consiglio comunale Rita Murgioni e una rappresentanza di alcuni consiglieri. A don Gianmarco Lorrai vice parroco della basilica, il compito di benedire queste mura e di celebrare le preghiere per i defunti. Nell’occasione è stata anche deposta una corona.

Ed è stata una sorpresa per la folla di visitatori accorsi al cimitero , trovare la facciata rinnovata e tutto lo spazio attorno libero e fruibile. «Finalmente hanno sistemato tutto», dice Maria Angius 87 anni mentre depone i fiori nella tomba dei suoi cari, «per mesi ci sono state le transenne e non si poteva nemmeno passare. Adesso almeno, a parte la polvere, hanno tolto l’impalcatura e liberato tutto».

Più decoro

Poco distante Elena Onnis 65 anni e sua sorella Michela 73 aggiungono: «Adesso è tutto più decoroso e ordinato. Lo aspettavamo da tanto anche perché questo è l’ingresso principale del cimitero monumentale». A persistere è il problema delle antiche tombe, di cui ancora non c’è nemmeno un censimento e molte stanno cadendo a pezzi. «Peccato che la Soprintendenza non intervenga», dice Graziella Secci 54 anni. «Dovrebbero restaurarle come hanno fatto a Bonaria, a Cagliari».

Il progetto di rifacimento della facciata del cimitero monumentale era stato approvato già nel 2022. I lavori nei mesi scorsi avevano poi subito uno stop perché era stato necessario rivedere l’elaborato. «È stata necessaria una perizia ulteriore, insieme alla Soprintendenza, per poter procedere ai lavori», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «nonostante ciò siamo riusciti a consegnare l’opera ai cittadini entro i tempi originariamente previsti, poco prima della festività del primo di novembre».

Pieno di visitatori

Intanto ieri il cimitero ha fatto il pieno di visitatori. E questa volta le regole sono rigide. Niente bottiglie di plastica all’interno e nemmeno buste che vengono fatte rigorosamente gettare nei bidoni agli ingressi principali, dove le ragazze di “Quartu fatti bella”, Elisabetta Boi e Teresa Orrù controllano tutto. «E non possono entrare neanche i cani» dicono, «perché purtroppo ci sono proprietari che non li tengono a bada e abbiamo trovato persino escrementi davanti alle tombe». Così è tutto più ordinato e pulito grazie ai ragazzi dei Servizi sociali e anche gli anziani si sentono più accolti con l’ausilio anche di una mini car che li conduce nelle corsie. Domani alle 15,15 celebrerà la messa don Gianfranco Falchi con gli altri sacerdoti della forania.

RIPRODUZIONE RISERVATA