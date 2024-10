Cimitero monumentale, costone a rischio crolli: chiusa la scalinata centrale 

Al cimitero monumentale di Bonaria un’antica quiete si spezza sotto il via vai di chi si prepara a celebrare i propri cari. Manca poco al 2 novembre, il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, e questo luogo affascinante della città si trasforma, nel gioco di opposti tra cura amorevole e abbandono evidente. Da una parte, tombe risplendenti e ornate con fiori freschi, dall’altra pietre smantellate e spazi dimenticati, testimoni di un contrasto che dura da anni.

Come se non bastasse poi, le intense piogge dei giorni scorsi, hanno aggravato la situazione del costone roccioso all’interno, evidenziando spaccature profonde e pericolosi cedimenti della roccia. L’instabilità della parete, già nota per la sua vulnerabilità, ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco, della protezione civile comunale e del servizio Lavori pubblici. Dopo il sopralluogo, le autorità hanno deciso di chiudere la strada che divide il costone roccioso, impedendo così il passaggio tra la parte bassa del cimitero e la parte alta.

«Sicurezza prioritaria»

«La sicurezza dei cittadini è prioritaria», ha dichiarato la vice sindaca Cristina Mancini. «Per chi ha congiunti nella parte alta, l’ingresso consigliato è da via Ravenna, mentre l’accesso da viale Cimitero è indicato per la parte bassa». Inoltre, le gradinate interne sono state chiuse e il servizio di navetta non sarà operativo fino al ripristino della sicurezza. «Invitiamo i cittadini a rispettare le transenne e i segnali di delimitazione», ha aggiunto Mancini, ricordando che il Comune ha recentemente approvato un progetto di restauro per il Cimitero.

Flusso continuo

La decisione di proibire però l’area di collegamento tra la parte alta e la parte bassa, non ha frenato il pellegrinaggio dei cagliaritani e non solo, che in questi giorni si stanno recando in cimitero per salutare i propri cari. Luigia, instancabile nonostante l’età, arriva col passo affrettato e le mani piene di crisantemi gialli e bianchi, pronta a vestire le lapidi della sua famiglia di una nuova delicatezza: «non vengo solo per queste occasioni, quando la salute lo permette passo sempre per un saluto e una preghiera», afferma con lo spirito di chi in 82 anni sa di averne visto tante. Ma non è la sola: in tanti arrivano con mazzi di fiori pronti a dare un po’ di colore e calore a quei marmi bianchi. Alcuni prediligono le margherite e l’anturio, ma ci sono anche garofani e rose.C’è poi la tomba, ornata di sciarpe e di poesie, dove dominano il rosso e il blu. Davanti alla lapide di Luigi Riva da Leggiuno, fermarsi è un rito, un omaggio quotidiano in una sorta di dialogo muto con il Mito. Più avanti anziani e anziane camminano lenti e silenziosi, ma c’è anche chi passeggia col cane, come se fosse al parco.

Ma l’altra faccia di Bonaria è meno poetica: lapidi crepate, pezzi di marmo spezzati, loculi vuoti che sbirciano da un’altra area interdetta del cimitero. La bellezza cede all’abbandono e alla dimenticanza, creando un contrasto malinconico per chi visita. Intanto l’aria è impregnata dal profumo pungente dei detersivi: si lucidano le tombe, si posizionano lumicini, con questi semplici gesti si rende così omaggio a chi non c’è più. È un rituale di cura che sopravvive alla polvere e al tempo, perché in ogni azione c’è un richiamo alla memoria.

Il cimitero, con i suoi contrasti, diventa allora una finestra sulla città: tra degrado e ricordo, Bonaria rimane un luogo dove la vita sembra sospesa, una testimonianza della storia e delle storie di Cagliari, che il 2 novembre porta in superficie, ma per un giorno soltanto.

