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Cuglieri.
11 luglio 2026 alle 00:14

Cimitero monumentale, al via i lavori della nuova strada  

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Dopo un’attesa durata molti anni, la nuova strada di collegamento al cimitero monumentale si avvia alla realizzazione, rispondendo a una delle richieste più sentite dalla comunità. Si tratta di una strada fondamentale per la viabilità urbana ed extraurbana: la nuova bretella stradale collegherà il cimitero monumentale e la Basilica di Santa Maria della Neve con la Provinciale 19 in direzione de La Madonnina.

I lavori, appaltati dall’ufficio tecnico, inizieranno a breve a cura di una ditta specializzata, l’importo del primo lotto è 412mila euro. Per il progetto integrale ci sono 921mila euro, da finanziamenti regionali dell’assessorato Lavori pubblici.intervento rappresenta un importante passo avanti sotto il profilo della sicurezza stradale: il nuovo collegamento consentirà di alleggerire il traffico lungo gli attuali percorsi di accesso, riducendo le criticità che si verificano soprattutto in occasione delle cerimonie funebri e delle principali ricorrenze religiose, quando il flusso di veicoli e pedoni aumenta sensibilmente. La nuova viabilità permetterà di raggiungere il cimitero in modo più diretto offrendo maggiori garanzie anche agli anziani e a chi ha difficoltà di mobilità.«La strada di accesso al cimitero è fondamentale per garantire migliore fruibilità alla Basilica e al cimitero, ma soprattutto permetterà di dare soluzione definitiva alla questione sicurezza che si pone a ogni occasione di flusso automobilistico verso i nostri principali luoghi di culto».

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