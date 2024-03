Cimitero: lavori al traguardo, emergenza loculi superata 

Tra qualche mese sarà possibile morire serenamente. La barra di caricamento del cantiere per l’ampliamento del cimitero segna 60 per cento. I lavori procedono spediti, anche perché l’esigenza di avere nuovi posti salma non è derogabile.

Con il primo lotto da 200 mila euro il Comune sarebbe riuscito a costruire la sala riservata al rito delle condoglianze, allestire qualche loculo e completare le mura. Ma avendo beneficiato, lo scorso anno di un secondo finanziamento, di 170 mila euro (oltre a un contributo di 30 mila euro da fondi di bilancio), l’impresa di costruzioni che si è aggiudicata l’appalto sta portando a termine l’intervento. Che prevede l’integrazione di una quarantina di loculi, la realizzazione dei vialetti interni per un maggior decoro della casa per il riposo eterno. Oltre ai loculi, il progetto fresco di approvazione in Giunta prevede anche posti a terra, da ricavare parallelamente alla posa dei loculi. «Con il cantiere siamo a buon punto. Abbiamo superato la metà dei lavori previsti», conferma il sindaco di Girasole, Lodovico Piras. (ro. se.)

