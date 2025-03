Cimitero, ladri e vandali scatenati 

Ladri e vandali scatenati nel cimitero di via Marconi. Dopo i furti di fiori – rose, ciclamini e crisantemi rubati dalle tombe per rivederli oppure per trasferirli nei loculi dei propri parenti – adesso si è passati agli arredi e persino ai bagni, tanto che nei giorni scorsi sono spariti i portasapone e i pulsanti degli sciacquoni dei water, rendendoli inservibili.

Così gli operai sono dovuti andare in tutta fretta a ricomprarli per non essere costretti a chiudere i servizi igienici con gravi disagi per tutti. Non solo. La moda del momento è portare via i rosari dalle tombe. Dai meno costosi, ai più pregiati, sistemati per confortare adulti e giovani, vite spezzate tumulate nel camposanto.

Rabbia e sconcerto

«Per fortuna non ho mai subito furti» dice Anna Aru intenta a cambiare l’acqua ai fiori della tomba di famiglia nella parte antica del cimitero, «ma è risaputo che rubano tutto quello che possono. Purtroppo è difficile controllare un’area così vasta. Credo che la soluzione più giusta sarebbe sistemare le telecamere, almeno si potrebbe cogliere sul fatto i colpevoli».

Dello stesso avviso Graziella Sarritzu: «Servono subito – dice –, vengo qui a trovare mia madre e non sono quante volte hanno rubato i fiori e gli altri oggetti. Purtroppo non c’è rispetto per niente , nemmeno per i defunti. Forse se ci fosse la videosorveglianza ci penserebbero due volte a fare quello che fanno». Anche Elisabetta Azuni dal suo stand di vendita dei fiori conferma il problema. «Tantissimi nostri clienti» dice, «si stanno lamentando perché stanno rubando tutti i rosari. A una signora addirittura gliene hanno rubato tre in pochi giorni. Ma cosa si può fare? Tanto non li vede nessuno. Forse li rivendono, non so cosa ne facciano. Assurdo poi che abbiamo rubato i pulsanti degli sciacquoni nei bagni».

I lavori

Così adesso c’è paura che i vandali prendano di mira anche i due bagni nuovi che stanno per essere aperti nella parte di nuova realizzazione del camposanto, dove ci saranno sanitari e rubinetteria.Nel frattempo sono in dirittura di arrivo e prossimi alla consegna i lavori per la realizzazione di altri 180 loculi, quanto mai necessari dal momento che ne sono rimasti disponibili solo una sessantina. Sono quasi pronte infine anche le tombe gentilizie, che saranno poi assegnate con un successivo bando a chi ne farà richiesta.

