Cimitero invaso dalle erbacce,  gli interventi ancora al palo 

I lavori erano stati annunciati più di una settimana fa ma al cimitero comunale in via Marconi le tombe sono ancora sommerse dalle sterpaglie.

Le erbacce continuano a crescere altissime sia nella parte monumentale sia in quella moderna dove invadono anche i camminamenti. Una situazione di degrado che è stata denunciata più volte dai parenti dei defunti. A quanto pare la settimana scorsa l’intervento di bonifica era cominciato nella parte monumentale, poi però un guasto al decespugliatore aveva costretto a interrompere tutto tanto che adesso i lavori sarebbero stati rinviati al primo luglio quando entrerà in servizio la nuova ditta che ha vinto l’appalto per la gestione del cimitero.

Nell’attesa però lo scenario è davvero desolante: in alcune zone le erbacce quasi nascondono le sepolture e alcuni parenti sono stati costretti a strapparle con le mani per riuscire a posare i fiori nei vasi. Non va meglio nemmeno all’esterno del camposanto dove gli incivili continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere.

Ieri buste di indifferenziato e cartone facevano bella mostra persino nelle aiuole a pochi passi di uno degli ingressi e sono all’ordine del giorno i raid nei contenitori per gli abiti che vengono gettati anche all’esterno. In pratica i maleducati si introducono all’interno del bidone, scelgono quello che interessa e il resto lo lanciano su strade e marciapiedi.

