Cimitero incustodito, ladri scatenati 

Da troppi anni non c’è pace al cimitero di Arbus: fiori, lumini, piante e porta vasi rubati dalle tombe e dalle nicchie dei santi. E così nei giorni un cittadino, Graziano Mattana, 65 anni, non ci ha pensato due volte a denunciare i fatti davanti ai carabinieri. «Provo davvero tanta tristezza – dice - che nel 2023 ancora ci sia qualcuno che possa rubare un fiore in un luogo sacro, dove riposano i nostri cari. La gente che fa questo è povera d’animo. Vergognatevi, altro non saprei cosa dire».

La denuncia

«Da almeno quattro anni - racconta Mattana - i furti al camposanto si ripetono sempre più spesso, neppure il Covid ha fermato questi irresponsabili. Dalla tomba di mia moglie non solo portano via i fiori recisi, ma anche i porta vasi: ne ho comprato una trentina in due anni. Lo ammetto, la rabbia è tanta. Ho fatto di tutto per riuscire a vedere in faccia il ladro, la ladra o i ladri. Tutto inutile. Ho chiesto in Comune di poter installare una telecamera sopra la tomba, mi è stato detto che non si può in quanto il camposanto è un luogo pubblico. È vero, ma la concessione dell’area l’ho pagata per 40 anni. L’unica cosa che posso fare è portare fiori. Con i ladri ormai di casa, neppure questo». Non è l’unico caso. « Di questi episodi - ha raccontato Mattana in caserma - ne sono a conoscenza molte altre persone, anche loro vittime, come me, di furti e vasi dalla sepoltura delle persone care che non ci sono più. Ne abbiamo parlato, la sofferenza è comune, ma nessuno di loro ha voluto sporgere denuncia. Pertanto non ritengo opportuno fare i loro nomi. Le uniche persone che potranno fornire qualche notizia sono i fiorai, quelli presenti davanti all’ingresso del cimitero nei giorni di apertura al pubblico». In tanti raccontano che i furti nel luogo sacro non sono una novità, esistono da diverso tempo. Col passar degli anni è solamente aumentata la frequenza: prima casi sporadici, ultimante molto frequenti. Ancora di più dopo il pensionamento del custode nel 2017, mai sostituito.

La grotta

Non solo i loculi e le tombe a terra sono presi di mira dai ladruncoli, anche gli spazi liberi non trovano pace. «Per evitare - ricorda Mattana- che l’acqua che scende da un rubinetto per i vasi e per le piantine continuasse a scorrere a terra, abbruttendo il posto, ho realizzato una nicchia in pietra che custodisce Sant’Antonio da Padova. Anche qui gli addobbi di fiori e vasi finiscono nelle mani dei ladri».

Il Comune

Il sindaco Paolo Salis condannando simili gesti, dice: «Faremo il possibile per vigilare il camposanto. Mi rifiuto, però, di installare un sistema di video sorveglianza all’interno dell’area sacra. Assurdo immortalate persone che piangono sulla tomba dei propri cari ».

RIPRODUZIONE RISERVATA