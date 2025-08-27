Cimitero, in fiamme la statua di Padre Pio 

Non bastavano tombe profanate, lo scorso aprile, furti di fiori e vasi dalle lapidi, e una situazione di degrado con il pericolo crollo di cornicioni e pavimentazione irregolare: il cimitero di San Michele è un grande malato e ieri mattina è entrato in azione un vandalo (ma potrebbero aver agito più persone) che ha versato del liquido infiammabile su una piccola statua di Padre Pio, facendo partire l’incendio. Per fortuna i danni non sono stati ingenti e il rogo si è poi spento da solo senza raggiungere altro. Un atto isolato, come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cagliari al termine dei primi accertamenti. Le indagini vanno avanti per cercare di risalire al responsabile (o ai responsabili).

La denuncia

È stato il personale del servizio cimiteriale comunale a dare l’allarme, trovando i segni inequivocabili dell’incendio praticamente spento: oltre ad avere annerito la base bianca, le fiamme hanno raggiunto anche la piccola statua di Padre Pio. Il tutto è avvenuto in una zona un po’ nascosta e questo ha consentito al vandalo di agire praticamente indisturbato. Immediata la segnalazione ai carabinieri e l’intervento dei militari della compagnia di Cagliari, coordinati dal comandante Simone Anelli. Evidenti le tracce di una sostanza oleosa usata per appiccare il rogo.

L’ipotesi

Dopo aver svolto i rilievi, i carabinieri hanno per ora stabilito che si sarebbe trattato di un atto vandalico sporadico e isolato. Non ci sarebbero elementi che possano far pensare a qualcosa di mirato. Resta la preoccupazione per una situazione di poca sicurezza all’interno del cimitero di San Michele, che non ha un sistema di videosorveglianza.

I precedenti

Un problema, quello dell’assenza di telecamere, già emerso durante il blitz di aprile con la pronazione di alcune tombe di defunti riconducibili a uno stesso nucleo familiare di cittadini bosniaci della comunità rom da tantissimi anni residenti nel Cagliaritano. Un’azione studiata e portata a termine da esperti: un lavoro da professionisti, perché dopo la rimozione della lastra in marmo, è stata buttata giù la parete di cemento, aperta la bara, danneggiandola, per poi risistemare la copertura nel tentativo di non far notare nulla. Un atto denunciato con forza dalla comunità rom a Cagliari, preoccupata per un episodio su cui ha avviato le indagini la Squadra Mobile. E il cimitero ha tanti altri problemi: uno su tutto lo stato di degrado, con il rischio di crolli. E le azioni di chi vandalizza i bagni e ruba un po’ di tutto: rubinetti, tubi di scarico, bulloni, fiori e vasi.

