Cimitero, in arrivo 600 nuovi loculi 

Il cimitero di Monserrato non c’è quasi più posto per le salme. Una criticità comune ad altri centri e per far fronte alla quale l’amministrazione comunale ha avviato l’ampliamento da circa due anni.

Via libera al progetto

Ora c’è il progetto di fattibilità per la realizzazione di nuovi 504 loculi grazie ad un importo di 600 mila euro, fondi dell’avanzo di bilancio dell’anno scorso. Nel frattempo è in corso un appalto per la fornitura di altri 90, che presumibilmente saranno posizionati nel camposanto di via Giulio Cesare già entro questo mese. Tutti questi loculi si aggiungeranno ai 150 già realizzati nell’ultimissimo intervento.

L’assessora

«La realizzazione di questi ulteriori 504 loculi riguarda quella che è conosciuta come “area bimbi: di questi, 264 verranno posizionati al piano terra e in un blocco del primo piano; prevediamo di avviare la procedura di gara entro febbraio con conclusione dei lavori prevista per l’autunno», dichiara l’assessora con delega ai servizi cimiteriali Paola Piroddi: «Con un successivo appalto poi verranno posizionati i restanti 240 loculi del secondo lotto e verrà installato il nuovo ascensore», spiega l’esponente della Giunta Locci. La soprintendenza ha già espresso parere positivo sul progetto.

Manutenzione

«Sempre con i soldi dell’avanzo di bilancio dell’anno scorso», prosegue Piroddi elencando alcuni degli interventi sul cimitero, «è compresa la manutenzione straordinaria del muro di cinta, del blocco servizi della camera mortuaria, delle passerelle, dei camminamenti e degli impianti elettrico, idrico e fognario. Per questo intervento la cifra stanziata è di 200 mila euro. Inoltre, altri 10 mila euro sono stati attinti per migliorare e integrare l’arredo presente all’interno del cimitero e realizzare una nuova segnaletica, al fine di migliorarne il decoro. Ovviamente sono coperte anche le spese per il posizionamento, all’interno dei nuovi loculi già realizzati, delle salme che erano state precedentemente traslate in seguito ai lavori per la costruzione della sopraelevazione nel quarto lotto dell'intervento di ampliamento, e infine le spese per l'arredo delle lastre».

Il primo cittadino

Soddisfatto il sindaco Tomaso Locci: «Si tratta di cifre importanti per l’ampliamento del camposanto che ne aveva davvero bisogno. Ci tengo a ringraziare l’assessora Piroddi per aver dato un’accelerata a questi lavori più che mai necessari. Non ci saranno criticità speriamo almeno per i prossimi anni per quanto riguarda la disponibilità di loculi per nuove salme».

