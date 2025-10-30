Cimitero, il regno del degrado 

Dopo decenni di annunci e proclami, che hanno visto gareggiare ogni amministrazione che si è succeduta, forse il 2025 potrebbe essere l’ultimo anno in cui il cimitero si avvia a riscattare una minima parte del suo degrado.

L’abbandono

Premesso dunque che anche l’attuale esecutivo ha dichiarato più volte di avere pronti 400 mila euro, ai visitatori che in questi giorni si recano a portare un fiore ai propri cari il camposanto continua ad apparire un mix di abbandono e improvvisazione. In questi giorni di commemorazione dei defunti, almeno il decoro in termini di sfalcio delle erbacce e pulizia generale, è evidente. E dopo due mesi di stop ha pure ripreso a funzionare la minicar per il trasporto di disabili e anziani. Quanto al resto, sia dentro sia fuori il camposanto, è una pena. Lo sono per cominciare le strade di accesso e di uscita, e la pensilina di attesa del bus sfondata e arrugginita. Oltrepassata l’enorme volta figlia dell’architettura razionalista, si entra nell’irrazionale: i lastroni del viale d’ingresso sono ancora divelti dalle radici dei pini. Proprio qui pare si debba intervenire subito con i 400 mila euro annunciati. «Ma di sicuro il Comune dopo oltre un anno dalla segnalazione – afferma Paolo Serra, pensionato – non ha rimediato al crollo del tetto di due schiere di tombe: il cimitero non è nelle priorità».

Le strutture

A fianco al cimitero storico, da circa 30 anni c’è la parte nuova caratterizzata, nel tratto basso, da una delle incompiute più colossali: un complesso di tre edifici su un piano terra e una seminterrato, mai utilizzato. Era destinato sulla carta al servizio delle attività cimiteriali. Alle spalle di questo compendio desolato, una terra di nessuno di sterpaglie e sterrato che occorre lambire per raggiungere, se ci si ritrova nella zona nuova, la parte alta: «Ma si sta nel fango anche in piccolo nuovo campo di sepoltura - fa notare Benedetto Corrias, pensionato – e si accede fra tombini sfondati e ramaglie>. Tornando nel settore vecchio, è caduto in oblio il muro di cinta collassato e scrostato in più punti e, come spesso rimarcato dagli esecutivi che si sono avvicendati, intoccabile in assenza del nullaosta della Sovrintendenza. Sono invece in corso (da mesi) lavori nel retro del settore del clero: al momento spariti ferri a vista, i puntelli sui soffitti sgretolati, bloccati i distacchi di intonaci: «Ma intorno spuntano inciampi da cui bisogna stare alla larga», testimonia Fernanda Coghe, pensionata. Mesi fa la municipalizzata Somica, che ha in gestione i cimiteri, aveva posto nero su bianco le criticità».

