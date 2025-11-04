VaiOnline
La polemica.
04 novembre 2025 alle 01:23

Cimitero, il parcheggio sterrato diventa un gigantesco pantano 

Visite in cimitero con gli stivali di gomma nel ponte di Ognissanti. I parenti in visita ai cari defunti hanno dovuto fare i conti con un una brutta sorpresa. Parcheggiata l’auto nello sterrato sul versante di via Marconi, si sono trovati in mezzo al fango. L’area parcheggi era stata spianata proprio per ricavare un maggior numero di spazi per la sosta in questi giorni di grandi presenze, ma purtroppo si sono create le pozzanghere.

«La polizia locale regolava il traffico e indirizzava in quel parcheggio», spiega una visitatrice Angela Pinna, «ma quando sono scesa dall’auto mi sono sporcata completamente le scarpe. Bisognava venire davvero con gli stivali di gomma. Mi ricordo che l’anno scorso non era così».

Qualche polemica anche sugli orari di chiusura. I frequentatori lamentano la chiusura dei cancelli prima della scadenza dell’orario. Problemi si sono verificati ad esempio dopo la messa del 2 novembre quando è stato chiuso in anticipo l’ingresso su via San Francesco, poi riaperto su intervento della Polizia locale.

