Cimitero, il lungo riposo del cantiere 

Davanti al cimitero di San Pietro anche i lavori pubblici sembrano essersi concessi un lungo “riposo”. L’intervento di riqualificazione, avviato un anno e mezzo fa con buoni propositi, è fermo da mesi: i vialetti già tracciati si snodano tra recinzioni divelte, erbacce e lecci che, piantati la scorsa primavera, hanno già perso la loro battaglia contro il sole.

L’assessore

«Purtroppo, senza irrigazione di soccorso alcuni esemplari non hanno retto alle alte temperature – ammette il neo assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – L’impresa attendeva l’autorizzazione della Provincia per la trivellazione necessaria alla creazione di un pozzo. Entro due settimane i lavori dovrebbero essere affidati in subappalto».

Questa mattina l’esponente della Giunta effettuerà un sopralluogo per valutare lo stato del cantiere e ha già annunciato che chiederà la sostituzione delle piante secche.

Oristano Ovest

Il progetto da 928mila euro nasce nell’ambito del programma “Oristano Ovest” e beneficia dei fondi del Pnrr. L’obiettivo è ridisegnare completamente l’ampia area antistante il cimitero e il vicino campo sportivo Tharros, oggi frammentata e poco funzionale, creando un collegamento con la nuova circonvallazione e con il centro direzionale di Oristano ovest.

Sono tre i nodi strategici individuati: la “testata di San Martino”, la “testata di viale Cimitero” e l’Hub sud che sorgerà tra le vie Lisbona e Petri.

La presentazione

Erano stati il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’ex assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, ad illustrare, esattamente due anni fa, i dettagli dell’intervento destinato a consegnare alla città un “parco pedonale” con percorsi, aree di sosta e un viale tra i cipressi fino alla piazza d’ingresso del camposanto. Un agronomo si era occupato della catalogazione delle alberature, disegnando un piano di incremento del verde. Davanti al portale principale è già stata realizzata la nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico con stalli riservati ai carri funebri e ai disabili. Da tempo, però, degli operai dell’impresa Valenza costruzioni di Cagliari (che si era aggiudicata l’appalto del valore di 563mila euro), neppure l’ombra.

Area camper

Nell’area camper antistante il campo Tharros, anche questa compresa nel programma Oristano Ovest, non sono ancora state tracciate le linee degli stalli e neppure sistemati i nuovi servizi a pagamento per l’approvvigionamento dell’acqua e lo scarico dei reflui. Di recente la Regione ha concesso al Comune un finanziamento di 15mila euro per la realizzazione dei varchi automatizzati per l’ingresso e l’uscita dal parcheggio.

L’immagine offerta oggi, però, è ancora ben lontana da quella dei render colorati che accompagnavano la presentazione del progetto. Per ora il cantiere racconta un’altra storia: quella di un’opera che cammina a rilento, tra burocrazia, caldo estivo e piante già secche.

