Cimitero, il degrado è di casa 

Transenne, erbacce e rifiuti, bagni fuori servizio, un allagamento davanti alla camera mortuaria e la cappella in cima al colle sempre chiusa. Questa la situazione nel cimitero di San Michele a due settimane dall’appuntamento col 2 novembre.

Problemi che, secondo Maria Cristina Mancini, vicesindaca con delega ai Servizi cimiteriali, sono però in via di soluzione. La buona notizia è che i lavori per la ristrutturazione della cappella, chiusa da 5 anni, sono in corso di appalto. Presto, insomma, i funerali potranno tornare ad essere celebrati al chiuso. Parallelamente l’attiguo lotto di nuovi loculi è stato ultimato, seppur con un anno di ritardo, e la delimitazione dell’area di cantiere sarà rimossa prima delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti.

Promessi, inoltre, interventi per far fronte alla grande affluenza di cittadini: dalla ripulitura delle aiuole al potenziamento del servizio navetta.

Cappella e nuovi loculi

«La deliberazione per la cappella», annuncia Maria Cristina Mancini, «verrà approvata nella prossima Giunta per un importo di 150mila euro. Gli uffici stimano di poter avviare i lavori in breve tempo. Personalmente sto facendo pressioni affinché si concludano entro il primo semestre del 2025». I nuovi loculi realizzati nelle vicinanze «saranno invece di emergenza, si utilizzeranno solo in caso di assoluta necessità».

Per quanto riguarda l’ingresso, transennato da maggio dopo il crollo di un cornicione «la gara per l’affidamento dei lavori è stata appena aggiudicata ad una ditta laziale». Prevista una attività di indagine sulla cupola «che fornisca informazioni sulla migliore modalità di intervento». Le transenne, al momento, sono quindi indispensabili «a tutela dei cittadini» e non saranno dunque rimosse «finché il pericolo non risulterà cessato».

Ficus e fiorai

Per quanto riguarda i ficus, nessun mistero. «Sono stati oggetto di una capitozzatura finalizzata al trasporto. Gli alberi, infatti, saranno spostati per la realizzazione del secondo forno e della sala del commiato». La potatura, insomma, è stata eseguita per salvarli e consentirne il trasporto «con espianto dal cimitero e piantumazione nel vivaio comunale».

Nel frattempo si sta pensando a come rendere più decorose le postazioni dei fiorai in piazza dei Castellani. «Esiste già un progetto per l’installazione di strutture permanenti, ma appare indispensabile avviare e concludere prima i lavori di consolidamento e ristrutturazione all’ingresso».

Altri interventi

I servizi igienici sono da tempo fuori servizio e di fronte al forno c’è una grossa perdita idrica. «Entrambi i problemi sono in fase di risoluzione», assicura la vicesindaca. «Oltre alla manutenzione e ai nuovi interventi», conclude, «è nostro intendimento creare un luogo per la dispersione delle ceneri, un giardino con un porticato a cielo aperto e una fontana, nel quale si possa sostare in modo intimo e riservato. Nell'area dove sono sepolte le persone non identificate, vorremmo infine piantare un albero con una stele che le ricordi».

